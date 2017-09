‘Arrestimi’ i aktorit të humorit, reagon zyrtarisht Policia: Ja çfarë ndodhi

Zbardhet e vërteta e fotove të “arrestimit” të aktorit të njohur të humorit, Albano Bogdo.





Ai u fotografua mesditen e sotme teksa nxirrej me pranga në duar, e zbathur me corape nga banesa e tij, në shoqërinë forcave të policisë, por policia mohon ta ketë arrestuar.





“Shërbimet tona as kanë shoqëruar as kanë arrestuar njeri me emrin Albano Bogdo”, shkruan Opinion.al. duke iu referuar burimeve policore.