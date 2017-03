Aksidenti tragjik në Korçë/ Viktima po kthehej nga festa “8 Marsit”, kishte dalë me mikeshat

Pesë mikesha kishin vendosur që këtë 8 mars ta festonin së bashku, duke drekuar diku jashtë qytetit të Korçës, por fati nuk ka qenë me to. Akoma më tragjike kjo ditë ka qenë për njërën prej tyre, 30-vjeçaren Etleva Shallo, e cila nuk ka mundur t’i mbijetojë aksidentit që ato pësuan. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme, në aksin Korçë -Pogradec në afërsi të fshatit Pirg, ku automjeti tip “Reno” me targa Ko 8946A ka dalë nga rruga, dhe ka përfunduar i përmbysur në një parcelë.

Si pasojë e përplasjes, 5 vajzat që ndodheshin në makinë janë aksidentuar rëndë, dhe janë dërguar me urgjencë në spitalin e Korçës, por Etleva nuk mundi të mbijetojë.

Një prej të plagosurave ndodhet në gjendje kritike për jetën.

Burime nga vendi i ngjarjes thonë se shkak i aksidentit dyshohet të jetë lagështia në rrugë, çka ka shkaktuar edhe rrëshqitjen e makinës.

Mjeti me pesë persona ka qenë duke u kthyer nga qyteti i Korçës drejt fshatit Vërcun, ku banonin edhe gratë e përfshira në aksident.

Ndërkaq të plagosurat ndodhen në spitalin e Korçës ku po marrin ndihmën mjekësore, ndërsa njëra prej tyre për shkak të plagëve të rënda që ka marrë në trup pritet të transportohet drejt Tiranës për mjekim të specializuar.

Policia po vijon punën për zbardhjen e plotë të aksidentit fatal.

“8 Marsi” tragjik , gruaja humb jetën në aksident, plagosen dy të tjerë

Një grua ka humbur jetën dhe dy persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e një aksidenti rrugor pasditen e sotme. Ngjarja ka ndodhur në aksin Korçë-Pogradec, në afërsi të fshatit Pirg.

Teksa udhëtonin në drejtim të Pogradecit, makina ka dalë nga rruga dhe është përmbysur.

Si pasojë e aksidentit mbetën të plagosur rëndë tre personat që ndodheshin në makinë, të cilët u dërguar me urgjencë në spitalin e Korçës.

Por gruaja e aksidentuar nuk mundi t’i mbijetojnë plagëve të marra nga aksidenti, duke ndërruar jetë në spital.

Sakaq, në vendngjarje kanë mbërritur uniformat blu dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.