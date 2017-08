Një 17-vjeçar shqiptar ka mbetur i vdekur ditën e djeshme si pasojë e një aksidenti të ndodhur në Greqi.

Mediat greke bëjnë me dije se adoleshent po udhëtonte me një motor, ku ka pësuar aksidentin tragjik. Ai ka humbur kontrollin e motorit duke u përplasur me një bordurë.





Ndërsa bashkë me viktimën, në motor ka qenë edhe një 18-vjeçar, i cili ka mbetur i plagosur rëndë.