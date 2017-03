Aksident në Elbasan, plagosen 4 persona

Një aksident automobilistik është regjistruar ditën e sotme në aksin rrugor Elbasan-Peqin. Ky aksident ka regjistruar 4 viktimaJ.Dh, 35 vjeç banues në Durrës, E.N, 31 vjeç, I.N, 61 vjeç M.N 59 vjeçe të 3 banues në Fier. Të plagosurit ndodhen në spital dhe jasht rrezikut për jetën. Aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur Papër, ndërsa janë përplasur dy automjete, një tip ‘Renault’ me targë AA615MC dhe një tip ‘Benz’ me targa AA050EY. Policia po heton për zbulimin e shkaqeve që shkaktuan aksidentin.