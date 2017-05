Aksident në Divjakë, makina përplas motorin, në gjendje të rëndë pasagjeri

Një makinë ka përplasur një motorçikletë në fshatin Mizë të Divjakës mbrëmjen e sotme rreth orës 20:35, ku për pasojë ka mbetur i plagosur rëndë një person.





Policia bën me dije se 32-vjeçari me iniciale A.P, banues në fshatin Mizë, duke drejtuar mjetin tip “Benz”, me targa AA 634 BE, është përplasur me një motorçikletë.





Si pasojë është aksidentuar drejtuesi i motorçikletës shtetasi M.M, 32 vjeç, banues në fshatin Kryekuq, Divjakë, dhe pasagjeri në motorçikletë, shtetasi L.S, të cilët janë dërguar në spitalin Lushnje dhe ndodhen nën kujdesin e personelit mjekësor.





Shtetasi L.S është në gjendje të rëndë shëndetësore.