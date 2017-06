Aksident i rëndë në aksin Milot -Rrubik, humb jetën drejtuesi i mjetit

Një aksident i rëndë ka ndodhur në aksin rrugor Milot – Rrubik, në vendin e quajtur Fang në Mirditë.





Mjeti tip Peugeot me targa XA16DHL ka dalë nga rruga duke u përmbysur dhe për pasojë ka humbur jetën drejtuesi i mjetit , shtetasi A. Sh. 45 vjeç, banues në Mirditë si dhe është lënduar pasagjeri në mjet , shtetasi V.K. banues në Mirditë.





I lënduari pas ndihmës mjekësore në spitalin e Rrëshenit , është transportuar në spitalin e Traumës në Tiranë, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.





Njoftimi i policise