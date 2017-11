Rama: Duam debat për buxhetin, jo sherr

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas braktisjes së mbledhjes së Konferencës së Kryetarëve nga deputetët e opozitës, teksa diskutohej projektbuxheti i vitit 2018. Rama shprehet se kemi mbetur sërish tek “sherri politik”. “Do donim debat me përgjegjësi për Projekt-Buxhetin 2018 po kemi vetëm ftesën e vjetër për sherr politik! Politika jonë është puna jo sherri,” shkruan kreu i qeverisë. Kreu i grupit parlamentar demokrat, Edmond Spaho, tha dje se PD-ja nuk pranon të bëhet pjesë e fasadës të kësaj qeverie të lidhur sipas tij me krimin. Duke iu referuar çështjes “Tahiri”, Spaho tha se qeveria ka rënë. “Qeveria ka rënë, prandaj duhet të dorëhiqet, sepse është e lidhur me drogën. Ne nuk bëhemi pjesë e fasadës”, tha Spaho.