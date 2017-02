Koço Broka: A mund të kemi një garë konstruktive alternativash?!

Megjithëse fushata elektorale do 2-3 muaj që të vi, premtimet paraelektorale kanë filluar rëndshëm nga të gjithë forcat politike. Dikush bën premtim për dyfishim rritje pagash , pensionesh, dikush për dividend zero dhe jo me, ulje tatim taksash kontributesh...

Nga ana tjetër janë miratuar disa ligje mjaft interesante për kontrollin e shpenzimeve buxhetore dhe deficitit buxhetor në vite elektorale. Megjithatë ende nuk po botohet buxheti faktik i 2016, sipas kalendarit të botimeve. Nga ana tjetër këtë kontroll nuk e bën dot më FMN e cila ka përfunduar marrëveshjen me Qeverinë. Mund ta bëjnë vetëm shqiptarët dhe jo ambasadorët. Në këtë rrafsh lind e nevojshme që programet dhe premtimet para elektorale të mbajnë parasysh gjendjen fiskale financiare të vendit dhe sidomos nivelin e borxhit faktik të vitit 2016, për ta krahasuar me tavanin e vendosur ligjërisht për vitin 2017. Kjo hapësirë mendoj se i duhet bërë e qartë publikut. Në se bëhet kjo besoj se forcat politike do të bëhen objektivisht më të vetëdijshme për premtimet e tyre dhe sidomos për gjetjen e alternativave reale dhe të qëndrueshme të zhvillimit ekonomik, pra të bëhet garë alternativash dhe jo garë premtimesh.

Në kushtet kur gati gjithë forcat politike janë angazhuar në këtë garë a-premtimesh, jam ndalur në shifrat kokëforta, që nuk e bëjnë aq të këndshëm shkrimin por kërkojnë që të paktën drejtuesit e Partive Politike të mbajnë parasysh situatën fiskale të vendit.

Kjo kërkon që Ministrat sidomos ai i Financave të bëjë punën e tij të publikojë si deficitin ashtu dhe borxhin publik për vitin 2016.

Në se nuk e bën këtë (ka shkelur afatet e publikimit të buxhetit faktit për vitin 2016) lind e nevojshme ta detyrojnë deputetët (në një Republikë Parlamentare Qeveria kontrollohet nga deputetet).

Në se nuk e bëjnë as këta të fundit këtë, futet në lojë media shoqëria civile, opinioni publik, ekspertët...

Është koha kur këta të fundit ta thonë fjalën e vet pa u trashuar ende premtimet.





Koço Broka pasqyron idetë e tija në lidhje me situatën ekonomike në vend





“Partia iu tha të mos i besonit syve dhe veshëve tuaj. Ky ishte urdhri i fundit dhe më i rëndësishëm i saj.” - Xhorxh Oruell 1984

Pyetja e shtruar që në titull është më se e natyrshme për këdo që ka jetuar dhe ka vendosur të vazhdojë të jetojë në Shqipëri. Kjo për faktin se deri tani gjatë zgjedhjeve ka pasur një garë të shfrenuar premtimesh elektorale, kush do të punësojë 250 mijë vete e kush 300 mijë vetë, ndërsa çështja e punësimit kur mbetesh i papunë se ndryshuan partitë politike ose e një të riu, është një çështje reale. Zor se kanë mbetur tani zgjedhës që kënaqen si Nastradini me erën e qofteve dhe jo me vetë qoftet. Por nëse premtimet e shumë partive janë kaba, natyrisht nuk është e lehtë të zgjedhësh, përveç militantëve partiakë që janë të gatshëm të mos u besojnë syve dhe veshëve të tyre, por porosisë së Partisë, që gjithsesi s’kanë asgjë të përbashkët me njerëzit me bindje të majta apo të djathta. Pa filluar fushata kanë filluar premtimet për dyfishimin e pagave, për rritjen e pagës minimale, pensionit, etj nga njëra anë dhe ato për uljen e tatim- taksave kontributeve, dividend zero nga ana tjetër. Natyrisht premtimi për dividend zero, megjithëse shumë më joshës se taksat dhe kontributet e ulëta, e hedh topin në dijen dhe padijen ekonomike të zgjedhësve dhe rolin e njohurive ekonomike në zgjedhje. Ata që e paguajnë dhe e dinë se çdo të thotë dividend zero, përbëjnë në fakt një pakicë, që mund të hedhin para me shumicë në fushatën zgjedhore, por gjithsesi nuk përbëjnë në vetvete shtresën që përcakton se kush fiton shumicën e votave. Por ajo është një sinjal dhe ofertë e drejtpërdrejtë për të ftuar paguesit e dividendit, ta hedhin paranë lumë gjatë fushatës zgjedhore. Kështu me sa duket po krijohen të gjithë gjasat që valës të përplasjeve të këtyre ditëve, t’i shtohet edhe derdhja varda e parasë gjatë fushatës zgjedhore.

Por nga ana tjetër, ka lajme që sinjalizojnë se ka ardhur koha që qytetarët, shoqëria dhe zgjedhësit në këtë vit elektoral, ja vlen që të ndërgjegjësohen me disa njohuri ekonomike. Të tilla janë ligji i miratuar vitin e kaluar ”LIGJ Nr. 57/2016 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9936, DATË 26.6.2008, “PËR MENAXHIMIN E SISTEMIT BUXHETOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR. Disa nga kërkesat kryesore të tij janë:

Së pari: “Buxheti programohet dhe zbatohet duke mbajtur parasysh këto parime: Qëndrueshmërinë e borxhit publik, që konsiston: a) në çdo ligj vjetor të buxhetit, fillestar apo të rishikuar, si dhe në planifikimet e buxhetit afatmesëm, raporti i borxhit publik ndaj Produktit të Brendshëm Bruto do të planifikohet më i ulët se niveli i vlerësuar për vitin pararendës, deri atëherë kur niveli i borxhit të arrijë dhe qëndrojë poshtë nivelit 45 për qind të Produktit të Brendshëm Bruto;”