Reforma në drejtësi, edukimi juridik lëndë e posaçme në shkollë të mesme

Krahas paketës me 27 nisma ligjore, në Kuvend është depozituar edhe një strategji e posaçme që ka në fokus rritjen e kulturës juridike në popullatë. Strategjia parashikon ndërmarrjen e disa iniciativave e ndryshimeve ligjore që kanë në fokus njohjen e legjislacionit shqiptar. “Jeta jone e përditshme zhvillohet dhe mbështetet nga rregulla ligjore që disiplinojnë sjelljen, veprimet dhe marrëdhëniet tona. Por, mjaft shtetas kanë njohuri të pamjaftueshme të ligjeve, që ndikojnë në jetën e tyre. Njohja dhe respektimi i ligjit nga qytetarët jo vetëm ndikojnë në jetën e tyre, por janë kushte të domosdoshme për mirëfunksionimin dhe mbarëvajtjen e shtetit të së drejtës. Që qytetari të përfitojë nga garancitë dhe mundësitë që i njeh ligji më parë duhet ta njohë atë dhe të kuptojë të drejtat që ai i jep. Qëllimi i kësaj projekt-strategjie është pikërisht koordinimi i faktorëve institucionalë me qëllim një promovim dhe rritje të institucioneve shtetërore për edukimin ligjor të publikut” shkruhet në relacion.





