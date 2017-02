Përfundon dorëzimi i deklaratave të pasurisë

Ditën e djeshme ka përfunduar afati ligjor për dorëzimin e deklaratave të pasurisë dhe dokumentacionin justifikues pranë ILDKP nga 800 gjyqtarë dhe prokurorë, në funksion të zbatimit dhe të veprimit të ligjit të Vettingut. Përfundimi i afatit 30-ditor i hap rrugë një prej proceseve më të rëndësishme, siç është kontrolli i ligjshmërisë së pasurisë së deklaruar dhe hetimi i pasurive të fshehura, brenda apo jashtë vendit.

Dhjetëra gjyqtarë dhe prokurorë dorëzuan deklaratat e pasurisë. Për të përballuar fluksin, ILDKP shtoi burimet njerëzore, ndërsa vendosi të pranonte deklaratat edhe të shtunën e të dielën. Edhe ditën e djeshme, deri në orën 18:00, ILDKP ka pritur dorëzimin dosjeve të pasurive nga gjyqtarë dhe prokurorë.