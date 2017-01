Prof. Kastriot Bezati: Brigada VI, vënd nderi ndër 24 brigadat e LANÇ-it luftuan e çliruan bashkë me popullin Shqipërinë

Ishte pranverë e vitit të fundit të Luftës, kur poeti i lirisë Memo Metua nga Kuçi i Kurveleshit, ngriti këngën:





Dil nëno të shikosh jashtë, si lufton Brigad’ e Gjashtë





Brigada VI zë një vend nderi ndër 24 brigadat e UNÇSH, të cilat lindën e jetuan në vitet e LANÇ-it, luftuan e çliruan bashkë me popullin Shqipërinë. LANÇ-i (7 prill 1939 – 29 nëntor 1944) qëndron brenda hapësirës kohore të Luftës II Botërore (edhe pse tek ne LANÇ - i filloi 145 ditë më parë dhe përfundoi 129 ditë po më parë se Lufta II Botërore), e cila u zhvillua në 2077 ditë (1 shtator 1939 - 8 maj 1945), përbën një nga epokat më të lavdishme të shqiptarëve dhe shpëtoi nga copëtimi Shqipërinë.

