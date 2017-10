Nesër do të lexoni/ Vlora u bë vatra më e zjarrtë në Luftën e Dytë Botërore

Vlora dhe Heronjtë eTopanasë

Prof. Asoc. Dr. Bernard ZOTAJ





Vlora është nëna dhe babai i kombit, këtu lindi kombi shqiptar, këtu u mblodhën burrat e gratë e vendit dhe vendosën krijimin e shtetit modern shqiptar. Por dhe para krijimit të shtetit, Vlora ka qenë e njohur në historinë e Ilirisë, të Arbërisë, me burra dhe gra që bënë emër dhe i dhanë jetë e frymëzim shoqërisë shqiptare. Kur vjen në Vlorë, nuk mund të mos hedhësh sytë nga kalaja e Kaninës, një kala plot histori, plot lavdi, plot respekt të pafundme. Historia e Vlorës është e lidhur pazgjidhshmërisht me emrin e Kaninës, nga vatra e se cilës kanë dalë pesë kryeministra, të pestë nga i njëjti fis që kanë drejtuar qeveritë e shtetit më të fuqishëm të kohës, Perandorinë Osmane. Vlora është vazhdimësia e fisit të Arianitasve që bëri dhëndër Heroin tonë Kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu. Vlora lidhet së shumti me kontributin dhe vlerat që ka kjo familje përgjatë tërë kohërave, në qendër të cilës ndodhet figura e Ismail Qemal Vlorës....