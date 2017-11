Nesër do të lexoni/ Rruga luftarake e batalionit “Bajram Curri”

Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj





Tropoja ju përgjigj kushtrimit për luftë





Malësia e Tropojës dhe populli i saj, duke ndjekur me besnikëri traditat patriotike të të parëve, dhe në mënyrë të veçantë të plakut të maleve patriotit Bajram Curri, u ngrit i gjithë në këmbë dhe iu përgjigj kushtrimit për luftë kundër pushtuesve fashistë. Kështu, me fillimin e vitit 1942, në mjaft fshatra të zonës kishin nisur veprimtarinë luftarake ilegalët e parë. Ndërsa në muajin prill të vitit 1942 këta ilegalë krijuan njësitin e parë luftarak të zonës. Fillimisht ky njësit bëri një punë të kujdesshme me fshatarët e të gjithë malësisë për ngritjen dhe pjesëmarrjen e tyre për të luftuar kundër pushtuesve fashistë. Një punë të kujdesshme bënë anëtarët luftarak të njësitit me të gjithë malësorët, si dhe me drejtuesit e bajraqeve për luftë të vendosur kundër fashistëve italianë dhe milicisë, për të mos dërguar djem ushtarë në shërbim të tyre. Në këtë drejtim njësiti luftarak arriti suksese në lëvizjen që tashmë ishte zgjeruar në të gjithë malësinë e Tropojës. Fashistët italianë duke parë se luftëtarët e njësitit po bëheshin pengesë për realizimin e qëllimeve të tyre, nisën nga masat për asgjësimin e tyre. Prej tyre filloi ndjekja dhe organizimi i pritave për luftëtarët e lirisë. Në gusht të vitit 1942 ra në përpjekje luftëtari i njësitit Hysen Paci. Rënia e tij në luftë kundra pushtuesve bëri që radhët e njësitit të shtohen me mjaft luftëtarë të tjerë nga të gjitha krahinat. Në tetor të vitit 1942 njësiti shkatërroi teleferikun e minierës së Kamit, ndërsa më 28 nëntor, në kuadrin e 30 vjetorit të shpalljes së Pavarësisë ndërpreu linjën telegrafike në rajonin Qafë e Luzhës. Lufta në malësinë e Tropojës po rritej gjithnjë e më tepër, krahas zhvillimit të luftës së organizuar në të gjitha krahinat e tjera të Shqipërisë.





Bashkëpunim me luftëtarët e Kosovës...