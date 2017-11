Nesër do të lexoni/ Konspiracioni Rus ekspozohet si një komplot Klinton-Demokrat







Paditen e para dhe arrestimet nga avokatët specialë, prokurorët e Robert Mueller dominonin titujt në fillim të javës, por zhvillime të tjera kanë hedhur dyshime serioze mbi vlefshmërinë e teorisë së fshehtë Rusi-Trump, e cila është baza e hetimit të Mueller. Dëshmia që është duke u zbuluar sugjeron se Klintonët dhe Komiteti Kombëtar Demokrat mund të jenë më fajtorë se Trump me marrëveshjen e fshehtë me rusët, duke marrë parasysh rolin keqbërës së Znj. Klinton si sekretare e shtetit të Obamës në shitjen e 20% të uraniumit të SHBA në Rusi. Gjithashtu u zbulua se Klinton dhe Demokratët fshehurazi paguanin 9 milionë dollarë nëpërmjet avokatëve të tyre për krijimin dhe shpërndarjen e dosjes famëkeqe Trump dhe gënjeshtrat e saj nga Rusia. Kryetari i fushatës së Trump, Paul Manafort dhe bashkëpunëtori i tij i biznesit, Rick Gates, u paditën për mos regjistrimin si lobistë për qeverinë e mëparshme të Ukrainës dhe për të fshehur paratë që u paguan nga ukrainasit për të mos paguar taksat mbi të. Shtëpia e Bardhë reagoi ndaj aktakuzës duke vënë në dukje se akuzat ishin krejtësisht të palidhura me akuzat që shkaktuan hetimin e veçantë të këshillit të marrëveshjes Trump-Rusi gjatë zgjedhjeve të vitit të kaluar. Këshilli i posaçëm njoftoi gjithashtu se kishte siguruar një justifikim të fajshëm nga George Papadopoulos, një këshilltar i politikës së jashtme të fushatës së Trump-it, të papaguar. Ai pranoi të gënjejë agjentët federalë në lidhje me kohën e kontakteve të tij me agjentët rusë, të cilët i kërkuan atij të ngrinte një takim me zyrtarët e fushatës Trump për të ndarë "të pathënat e errëta" për Hilari Klintonin nga "mijëra e-mail". Zyrtarët e fushatës Trump, përfshirë Manafort, refuzuan në mënyrë të palëkundur ofertën dhe një takim i tillë nuk u mbajt kurrë. Fluturimi i veprimtarisë së avokatit të veçantë erdhi në një kohë kur u duk se kërkimi i Muellerit për prova të forta të marrëveshjes ruse me fushatën Trump nuk po shkonte askund. Ndërsa ka pasur kontakte të izoluara mes anëtarëve të fushatës së Trump dhe agjentëve rusë, të cilët ofruan informacion që mund të përdoreshin kundër Hilari Klintonit, në fund, asnjë informacion i tillë nuk ishte dhënë. Zyrtarët e fushatës së Trump ishin kureshtarë për informacionin, por nuk treguan interes për t'u bashkuar me rusët. Aktakuzat e Manafort dhe Gates për krime financiare krejtësisht të palidhura me ndikimin e rusëve në zgjedhje dhe bazën sipërfaqësore për arrestimin e Papadopulos do të thotë se Mueller nuk ka shumë për të treguar për një hetim 16-mujor. Ai ende po kërkon prova se ka pasur një komplot Trump-Rusi.



Pastrimi i parave politike...

