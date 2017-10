Nesër do të lexoni/ Konferenca e Veteranëve që solli në kujtesë LANÇ-in

Prof. Asoc. Dr. Bernard ZOTAJ

Bashkuar në mënyrë masive me luftëtarët e lirisë

Ditë më parë në Muzeun Historik u zhvillua Konferenca XI Kombëtare e Organizatës së Veteranëve të LANÇ-it të popullit shqiptar. Dihet nga të gjithë shqiptarët kudo në botë se LANÇ-i ishte një nga luftërat më të mëdha, më të organizuara dhe më të rëndësishme të historisë së re të Shqipërisë. Populli shqiptar i kapërceu ndarjet krahinore, kulturore e fetare dhe u bashkua i tëri, nga veriu në jug, në një betejë, që ishte betejë e përbotshme, duke u vendosur në krahun e duhur të historisë. Si kurrë më parë edhe gruaja shqiptare u bë pjesë e historisë , duke iu bashkuar në mënyrë masive radhëve të luftëtarëve të lirisë. Rreshtimi i Shqipërisë në Koalicionin e Madh Antifashist i detyrohet Luftës Antifashiste të popullit shqiptar. Me qëndresën e armatosur kundër pushtuesve italianë shqiptarët u vunë në krye të rezistencës antifashiste në Evropën e pushtuar nga fashizmi. Organizmin e saj në nivel kombëtar e mori përsipër Fronti Antifashist Nacional Çlirimtar, një organizatë me përbërje pluraliste e gjithëpërfshirëse e themeluar në Konferencën e Pezës më 16 shtator 1942, si reflektim i parë antifashist në Shqipëri në përputhje me Deklaratën e “Kombeve të Bashkuara” të janarit 1942. Programi i Frontit parashikonte organizimin dhe zhvillimin e kryengritjes së armatosur për çlirimin e vendit nga pushtuesit e huaj, vendosjen e një rendi demokratik në Shqipëri, të drejtën e popullit shqiptar për të përcaktuar, pas çlirimit, me vullnetin e tij, formën e regjimit politik. Pjellë e kësaj konference ishte e gjithë qëndresa antifashiste që pati jehonë dhe mbështetje prej kombeve antifashiste e sidomos prej Fuqive të Mëdha aleate: Anglisë, BRSS, SHBA, qeveritë e të cilave në dhjetor 1942, me deklaratë zyrtare, njohën kontributin e popullit shqiptar në luftën e përbashkët kundër fashizmit.

Rezistenca shqiptare angazhoi forca të mëdha ushtarake...