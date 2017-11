Konspiracioni Rus ekspozohet si një komplot Klinton-Demokrat

Pastrimi i parave politike, gënjeshtrat e dosjes Trump. Kampi Klinton, i paepur dhe fuqia e mediave te fusion GPS





( Për gjithçka që po ndodh në SHBA )

Paditë e para dhe arrestimet nga avokatët specialë, prokurorët e Robert Mueller dominonin titujt në fillim të javës, por zhvillime të tjera kanë hedhur dyshime serioze mbi vlefshmërinë e teorisë së fshehtë Rusi-Trump, e cila është baza e hetimit të Mueller. Dëshmia që është duke u zbuluar sugjeron se Klintonët dhe Komiteti Kombëtar Demokrat mund të jenë më fajtorë se Trump me marrëveshjen e fshehtë me rusët, duke marrë parasysh rolin keqbërës së Znj. Klinton si sekretare e shtetit të Obamës në shitjen e 20% të uraniumit të SHBA në Rusi. Gjithashtu u zbulua se Klinton dhe Demokratët fshehurazi paguanin 9 milionë dollarë nëpërmjet avokatëve të tyre për krijimin dhe shpërndarjen e dosjes famëkeqe Trump dhe gënjeshtrat e saj nga Rusia. Kryetari i fushatës së Trump, Paul Manafort dhe bashkëpunëtori i tij i biznesit, Rick Gates, u paditën për mos regjistrimin si lobistë për qeverinë e mëparshme të Ukrainës dhe për të fshehur paratë që u paguan nga ukrainasit për të mos paguar taksat mbi të. Shtëpia e Bardhë reagoi ndaj aktakuzës duke vënë në dukje se akuzat ishin krejtësisht të palidhura me akuzat që shkaktuan hetimin e veçantë të këshillit të marrëveshjes Trump-Rusi gjatë zgjedhjeve të vitit të kaluar. Këshilli i posaçëm njoftoi gjithashtu se kishte siguruar një justifikim të fajshëm nga George Papadopoulos, një këshilltar i politikës së jashtme të fushatës së Trump-it, të papaguar. Ai pranoi të gënjejë agjentët federalë në lidhje me kohën e kontakteve të tij me agjentët rusë, të cilët i kërkuan atij të ngrinte një takim me zyrtarët e fushatës Trump për të ndarë "të pathënat e errëta" për Hilari Klintonin nga "mijëra e-mail". Zyrtarët e fushatës Trump, përfshirë Manafort, refuzuan në mënyrë të palëkundur ofertën dhe një takim i tillë nuk u mbajt kurrë. Fluturimi i veprimtarisë së avokatit të veçantë erdhi në një kohë kur u duk se kërkimi i Muellerit për prova të forta të marrëveshjes ruse me fushatën Trump nuk po shkonte askund. Ndërsa ka pasur kontakte të izoluara mes anëtarëve të fushatës së Trump dhe agjentëve rusë, të cilët ofruan informacion që mund të përdoreshin kundër Hilari Klintonit, në fund, asnjë informacion i tillë nuk ishte dhënë. Zyrtarët e fushatës së Trump ishin kureshtarë për informacionin, por nuk treguan interes për t'u bashkuar me rusët. Aktakuzat e Manafort dhe Gates për krime financiare krejtësisht të palidhura me ndikimin e rusëve në zgjedhje dhe bazën sipërfaqësore për arrestimin e Papadopulos do të thotë se Mueller nuk ka shumë për të treguar për një hetim 16-mujor. Ai ende po kërkon prova se ka pasur një komplot Trump-Rusi.







Pastrimi i parave politike

Ndërkohë, dëshmitë e një komploti demokrat-rus për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve vazhdojnë të rriten. Kohët e fundit u zbulua se në prill të vitit 2016, fushata e Klintonit dhe Komiteti Kombëtar i Demokracisë (DNC) morën Fusion GPS për të krijuar dosjen famëkeqe "Trump", e cila përdoret për të ushqyer histerinë e fshehtë të Trump-Rusi. Punësimi u maskua nga pagesat për Perkins Coie, firmë ligjore e avokatit të fushatës Klinton, Marc Elias që shërbeu si ndërmjetësi kryesor midis demokratëve dhe Fusion GPS. Në dosjet e tyre me Komisionin Federal të Zgjedhjeve (FEC), fushata e DNC dhe Klinton raportoi se 12.4 milionë dollarë iu dhanë firmës ligjore si pagesa për "shërbime ligjore". Në fakt, tre të katërtat e atyre parave shkuan në Fusion GPS. Kjo zbulesë nxiti Qendrën Ligjore të Fushatës, një mbikëqyrëse jo partizane, që të paraqesë një ankesë në FEC për të hetuar pagesat "mashtruese" nga DNC dhe fushatën Klinton. Ata ishin një formë e pastrimit të parave për të shmangur ligjet e financimit të fushatës. Gjatë të njëjtës periudhë, organizata politike e Presidentit Obama i kushtoi Fusion GPS më shumë se 900,000 dollarë, përmes të njëjtës firmë ligjore, por grupi i Obamës refuzoi të thotë pse u paguan paratë. Demokratët kryesorë ishin të pacipë në përpjekjet e tyre për të mbuluar lidhjen e tyre me Fusion GPS. Në intervistat e fundit me dyer të mbyllura, kryetari i fushatës Klinton Xhon Podesta dhe ish kryetari i DNC Debbie Ëasserman-Schultz i thanë Komitetit të Senatit për Inteligjencë, se ata nuk e dinin që kush e kishte financuar dosjen Trump. Senatorja republikane Susan Collins thotë se ajo tani dëshiron që Podesta dhe Ëasserman-Schultz të kthehen në komision dhe të shpjegojnë se përse ata gënjyen herën e parë. Podesta u pyet në mënyrë të veçantë, nëse fushata e Klintonit kishte një marrëveshje kontraktuale me Fusion GPS. Ai u përgjigj duke thënë se nuk ishte në dijeni për një, ndërsa ishte ulur pranë Marc Elias, avokati, i cili rregullonte të merrte dhe të paguante Fusion GPS në emër të DNC dhe fushatës Klinton.







Reporteret e inatosur lejojnë të keqdrejtohen

Viktimat e tjera të konspiracionit të dosjes ishin gazetarët e Neë York Times, të cilët u ankuan që Elias i kishte gënjyer vazhdimisht për përfshirjen e demokratëve në dosjen në fjalë. Maggie Haberman shkroi: "Folësit e përfshirë në financimin e kësaj fushate gënjyen për këtë, madje me shenjtëri, për një vit". Kenneth Vogel shkroi: "Kur u përpoqa ta raportoja këtë histori, avokati i fushatës Clinton, Marc Elias u tërhoq me forcë duke thënë: "Ju (ose burimet tuaja) janë të gabuara". Në fakt, ishte paragjykimi anti-Trump i gazetarëve që u mundësonte atyre të mashtroheshin duke pranuar akuzat e dosjeve të financuara nga demokratët në vlerë nominale. Demokratët e shquar filluan të përpiqen të largohen nga shpalljet. DNC lëshoi një deklaratë të formuluar me kujdes duke vënë në dukje se "lidershipi i ri" nuk ishte i përfshirë në dosje. Ai gjithashtu i evitoi me kujdes përmendjet e ish drejtuesve të DNC Debbie Ëasserman Schultz dhe Donna Brazile, të cilët ishin detyruar të heqnin dorë nga viti i kaluar pasi zbuluan se ata komplotuan për t'i dhënë zonjës Klinton një avantazh të padrejtë mbi Bernie Sanders në garën për emërimin e demokratëve. Askush në DNC ose në fushatën Klinton nuk ka pranuar të dijë se çfarë po bën Fusion GPS me paratë e tyre dhe askush nuk ka pranuar të miratojë pagesat e maskuara.







Gënjeshtrat e dosjes Trump

Fusion GPS punësoi ish-agjentin e inteligjencës britanike MI6, Christopher Steele, i cili filloi të prodhonte dosjen Trump në qershor 2016, bazuar në informacione të pakonfirmueshme nga burime të paguara dhe të paidentifikuara ruse. Dosja pohonte se zyrtarët rusë kishin ngritur Trumpin si një objektiv të mundshëm për shantazh "për të paktën pesë vjet" dhe se Kremlini ishte duke u siguruar anëtarëve të rrethit të brendshëm Trump me inteligjencë të dëmshme ndaj Hilari Klinton. Hetimi i FBI-së për ndërhyrjen ruse në zgjedhje filloi në fund të korrikut dhe FBI përdorte akuzat në dosjen Trump, që u ishte dhënë atyre nga Steele, si një "udhërrëfyes" për hetimin e tij. Steele nuk punon për inteligjencën britanike. Ai tani drejton një firmë private të sigurisë dhe hetimeve. FBI e konsideronte atë si një burim të besueshëm sepse i kishte furnizuar më parë me informacione të sakta. Zëdhënësi i fushatës së Klinton, Brian Fallon, tani një komentator i CNN, tha se Hillary Clinton "mund" të ketë patur njohuri për rolin e fushatës së saj në financimin e dosjes. "Unë nuk kam asnjë ide se me çfarë paguhen Fusion apo Steele," shtoi Fallon, "por nëse një copë dosjeje përfundon duke ndihmuar Muellerin, do të provojë se paratë janë shpenzuara mirë". Drejtori i FBI-së Comey këmbënguli në përfshirjen e një përmbledhje të akuzave të dosjes në një mbledhje të inteligjencës presidenciale më 10 janar, edhe pse ai e dinte se akuzat nuk mund të verifikoheshin. CNN pastaj publikisht e njoftoi ekzistencën e dosjes për herë të parë. Dosja në vetvete u botua disa orë më vonë në faqen e internetit të Buzzfeed, duke vendosur një valë mediale mbi historinë e fshehtë të Rusisë dhe Trump. Në një moment, FBI ofroi të paguajë Steele për të vazhduar hetimet e tij për Trump pas zgjedhjeve. Raportet nuk pajtohen, nëse janë bërë pagesat, por FBI e hoqi idenë pasi detajet e dosjes u bënë publike.





Demokratët shfrytëzojnë gënjeshtrat për të diskredituar Trumpin

Gjatë muajve të fundit të fushatës, Steele kishte qarkulluar dosjen në media, agjencitë e zbulimit të SHBA dhe zyrtarët e qeverisë, por akuzat e saj të pambështetura ishin aq eksplozive sa që asnjë burim i respektuar medial nuk do t'i botonte ato. Më 27 gusht, drejtuesi i shumicës së Senatit, Harry Reid, në mënyrë indirekte i referohej asaj në një letër për Comey duke kërkuar hetim të plotë dhe zbulimin publik të "dëshmive të një lidhjeje të drejtpërdrejtë midis qeverisë ruse dhe fushatës presidenciale të Donald Trump." Më 30 tetor, Reid dërgoi një tjetër letër që përsëriste kërkesën dhe duke cituar ekzistencën e "informacioneve shpërthyese" që FBI kishte në zotërim të saj. Më pak se 24 orë pasi znj. Klinton bëri fjalimin e saj koncesion pas zgjedhjeve, kryetari i fushatës së saj John Podesta dhe menaxherja e fushatës Robby Mook mblodhën ekipin e tyre në selinë e Klinton në Bruklin për të bërë një përpjekje për të bindur publikun se "pirateria ruse ishte e madhe historinë e parazgjedhur të fushatës", sipas një libri të botuar kohët e fundit të quajtur "Shpërndarja: Brenda fushatës së dështuar të Hilari Klintonit". Strategjia arriti, siç dëshmohet nga një sondazh i kohëve të fundit i mediave, që tregon se rrjetet kryesore të lajmeve të rrjetit kanë kushtuar 20% të raporteve të tyre në çështjen Trump, që kur ai mori detyrën në komplotin e rrejshëm të fshehtë rus. Një tjetër statistikë interesante nga e njëjti sondazh është se një e treta e tregimeve konspirative ruse u bazuan në informacione nga burime anonime që dikur kishin punuar në administratën e Obamës.







Kampi Klinton i paepur

Më shumë se 16 muaj pasi filloi hetimi i FBI-së, ende nuk ka dëshmi të forta për të mbështetur teorinë e fshehtë të zgjedhjeve Trump-Rusi. Ka arsye gjithnjë në rritje për të besuar se Trump pretendon se teoria e konspiracionit rus të fshehtë ishte vetëm një përpjekje demokratike e frymëzuar politikisht për të devijuar fajin për humbjen e Klintonit. Kampi i Klintonit është i paepur për këtë fushatë dhe nuk bën asnjë përpjekje për të fshehur qëllimin e tij përfundimtar. Në një kolonë të publikuar në Uashington, ish-drejtori i komunikimit të fushatës Klinton, Jennifer Palmieri krahasoi "Russiagate" me Ëatergate dhe inkurajoi mediat dhe demokratët e tjerë të vazhdojnë të përdorin "historinë e Rusisë kundër Trump" në një përpjekje për ta detyruar atë dalë jashtë zyrës. Mediat me tirazh të madh si CNN dhe Ëashington Post kanë qenë të lumtur të veprojnë në përputhje me komplotin e hapur kundër presidentit, dhe u prezantuan dukshëm të paaftë për t’i njohur Trump-it ndonjë nga arritjet e administratës së tij.







Fuqia e mediave te fusion GPS

Disa përkrahës të Trump-it besojnë që, zbulimi se dosja e Trump ishte prodhuar nga fushata e Klinton dhe DNC duhet të diskreditojë të gjithë hetimin e Bashkimit Rus që ndihmoi të shkaktojë. Por mediat kryesore kanë hezituar ta pranojnë atë përfundim dhe vazhdojnë të promovojnë teorinë e marrëveshjes ruse. Disa thonë se ky është rezultat i kontakteve të gjera të Fusion GPS dhe operativëve të saj brenda krijimit mediatik. Për shembull, korrespondentja e drejtësisë CNN, Evan Perez, bashkëpunoi për historitë e sigurisë kombëtare me bashkë-themeluesin e Fusion GPS, Glenn Simpson, kur ata të dy punonin për Ëall Street Journal. Dy ish-punonjës të tjerë të Ëall Street Journal, Tom Catan dhe Peter Fritcsh gjithashtu shërbyen si bashkëpunëtorë të Fusion GPS dhe gazetari i Ëall Street Journal Neil King iu bashkua atyre vitin e kaluar. Ndërsa punonte për CNN, Perez ka mbajtur miqësinë e tij personale me Simpson, Fritsch dhe King, që Daily Caller beson se ka ndikuar në raportimin e tij të kohëve të fundit në Fusion GPS. Ëall Street Journal ka sugjeruar gjithashtu një "mbulim të përkrahur nga miqtë e medias së Glenn Simpson". Shumë gazetarë të Beltëay-it me sa duket e kanë lejuar mbulimin e lajmeve të tyre të manipulohen nga Fusion GPS në këmbim të qasjes së parë në informacionin e tyre dhe lëvdimit të kolegëve të tyre të mediave, ndërsa të tjerat janë kërcënuar nga hakmarrja e firmës, e cila është dëshmuar vetë mos kini frikë të shkoni pas kritikëve të saj.





Media anti-Trump bias e thjeshtësoi punën

Në rastin e sulmit të saj mbi reputacionin e Donald Trump-it, Fusion GPS është ndihmuar shumë nga armiqësia e hapur ndaj presidentit prej shumicës së anëtarëve të mediave liberale. Gazetari progresiv Glenn Greenëald, thotë se asnjë përkrahës i Donald Trump-it, nuk debutoi dhe nuk e mori me shumë seriozitet morinë e tregimeve për të ashtuquajturën çështje Rusi-Trump, sepse ata nuk mund të qëndronin në shqyrtim serioz apo të përmbushnin standardet e drejta të gazetarisë.





Greenëald i tha Fox Neës: "Unë mendoj se në të mirë të asaj që ju mund të thoni për [ata gazetarë] është se me gatishmëri dhe padurim ata po manipulohen. Ajo që shihni vazhdimisht është se ata publikojnë histori vërtetë inflamatore që dalin të jenë krejtësisht të rreme dhe çfarë ndodh në ato raste? Asgjë.





"Ata marrin përfitime të mëdha kur publikojnë pa kujdes", tha Greenëald. "Ata marrin duartrokitje në mediat sociale nga kolegët e tyre, ata përfundojnë në TV, ata marrin duartrokitje në të gjithë spektrin, sepse njerëzit janë kaq të zymtë dhe të etur për të dëgjuar më shumë për këtë histori të marrëveshjeve jo të vërteta të Rusisë dhe Trump. Dhe kur tregimet e tyre të demaskohen plotësisht, të gjithë bien dakord të injorojnë ndjesën dhe të lëvizin në drejtim të pendimit dhe nuk paguajnë asnjë çmim moral. "Fusion GPS gjithashtu nuk turpërohet për ndikimin e tij. Gruaja e Simpsonit pretendoi në një post të Facebook në qershor se "disa njerëz ende nuk e kuptojnë se çfarë roli luajti Glenn për të ekspozimin e kontrollit të pavërtetë të Putinit për Donald Trump." Kjo sugjeron që Fusion GPS e ka parë krijimin dhe shpërndarjen e dosjes së Trump më shumë se vetëm një tjetër detyrë për të cilën është paguar.





Pamëshirshmëria famëkeqe e GPS Fusion

GPS Fusion është famëkeq për pamëshirshmërinë e saj duke shkuar pas reputacionit të njerëzve që është paguar për të diskredituar. Thor Halvorssen, themeluesi i Fondacionit për të Drejtat e Njeriut, e përshkroi GPS-në e Fusion-it si "ekspertë të çmuar shumë të paguar", në dëshminë e Komitetit Gjyqësor të Senatit. Ai thotë se firma shkoi pas tij disa vjet më parë për shkak se ai kritikoi një kompani të korruptuar të energjisë Venezueliane të quajtur Derëick Associates që punësoi Fusion GPS për të sulmuar kritikët e saj. Fusion GPS gjithashtu ka qenë i gatshëm të punojë për rusët. Bill Broëder, një aktivist i të drejtave të njeriut, i cili ka qenë një kritik i zëshëm i Vladimir Putinit, i tha të njëjtit komision se avokati rus Natalia Veselnitskaya, i cili u takua me Donald Trump Jr, Jared Kushner dhe Paul Manafort vitin e kaluar në Trump Toëer, për të drejtuar një fushatë shpifëse kundër tij. Broëder tha se Glenn Simpson "kontaktoi një numër gazetash të mëdha dhe botime të tjera për të përhapur informacion të rremë... që prezantimet e mia ndaj ligjvënësve anembanë botës ishin të pavërteta ". Është sugjeruar gjithashtu që Fusion GPS është e dëshpëruar për të shmangur lirimin e plotë të të dhënave të saj financiare, sepse kjo do të zbulonte lidhje edhe më të thella me klientët rusë.







Nesër do të lexoni: Asnjë dëshmi që klani Trump ka pranuar ndihmë nga rusët. Ku janë emailet e munguara të Clinton? Jo ndershmëria e Clinton-it.