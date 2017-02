Incidentet, si iku Misioni Amerikan nga Shqipëria

(Vijon nga numri i kaluar)





Letër e Jacobs për Enverin

I dashur Gjeneral Hoxha!

Simbas urdhёrit qё kam marrё prej Qeverisё sime, kam nderin tё j'ua transmetoj kёtu memorandumin pёrgatitur prej Departamentit tё Shtetit nё Uashington, nё lëndёn pёr tё cilёn Departamenti i Shtetit nep rёndёsinё ma tё madhe.

I sinqerti i Juaj

J.E.Jacobs, Pёrfaqёsuesi Amerikan





ARKIVA / Raporti sekret i shërbimit të jashtëm të SHBA-së. Ditari i veprimtarisë në periudhën ‘45-’46





Pas dështimit të përpjekjeve dypalëshe zyrtare shqiptaro-amerikane, letërkëmbimeve të shumta, së fundi, Departamenti i Shtetit njoftoi sot tёrheqjen e Misionit Politik Amerikan nga Shqipёria. Ja pjesë të komunikimit zyrtar për këtë fakt:

Misioni Amerikan tёrhiqet

"Departamenti i Shtetit njoftoj sot tёrheqjen e Misionit Politik Amerikan nga Shqipёria, duke thёnё se Qeveria e Amerikёs arrijti nё mejtimin, qё Misioni nuk mundte mё tё binte ndonjё dobi duke qёndruar atje. Gjeneral Hoxha, Kryeministri i Shqipёrisë, u njoftua tё martёn mbi kёtё vendim. Lajmёrimi i Departamentit tё Shtetit tha se, sigurimi nga ana e Qeverisё Shqiptare se do t'i njohё marrёveshjet me Shtetet e Bashkuara, do tё qe "konditё e parё (e domosdoshme) pёr njohjen e saj nga ana e Shteteve tё Bashkuara... nё pajtim me zakonet e ndjekura nga kjo Qeveri". Shqipёria deklaroi se ajo, nuk ia njohu vlerёn (fuqinё) e marrёveshjeve bilaterale" nё mes tё dy shteteve. Departamenti tha se marrëveshjet, tё cilat refuzoi t'i pranonte Shqipёria, "nuk janё nё asnjё mёnyrё tё nji karakteri tё rёndё" por pёrmbajnё vetёm subjekte tё zakonshme, pajtim (conciliation), natyralizimin (e shteteve) dhe trajtimi i shtetit mё tё favorizuar". Me gjithё tёrheqjen e Misionit, SHBA" i vijojnё ndjenjat e miqёsisё sё mirё pёr popullin shqiptar". Z.George D.Henderson, pёrfaqёsues i Amerikёs nё Tiranё, dhe Shtabi i tij, largohen me nji herё pёr n'Amerikё".( AQSH, Pub."The Times", mё datёn 9 Nёntor, e Shtunё, 1946).

Reagimi i ndërkombëtarëve

Edhe anglezët e aleatë të tjerë të kampit perëndimor janë të shqetësuar dhe komentojnë largimin e Misionit Amerikan nga Shqipëria. Ja disa qëndrime të kohës: Gazeta "Front National", datё 9 Nёntor, duke dhёnё lajmin e tёrheqjes sё Misionit Amerikan nga Shqipёria, shkruan se: "…Qeveria Amerikane, mё 10 Nёntor 1945, informoi Gjeneral Enver Hoxhёn qё njohja e Qeverisё sё tij varej nga njohja qё do t'u bёnte Shqipёria traktateve dhe akordeve tё kaluara nё mes tё dy vendeve… Madje, mё 13 Gusht, Qeveria Shqiptare pranonte validitetin e tё gjitha akordeve multilaterale tё nёnshkruara nga Shqipёria dhe Amerika. Por ajo rezervohej pёrkundrazi mbi akordet bilaterale!". Më tej, në të njëjtin dokument thuhet: "Ja njё shembull i ri i mënyrёs se si Departamenti i Shtetit praktikon "diplomacinё atomike" karshi vendeve tё vegjёl qё refuzojnё tё radhiten mbrapa fuqisё USA dhe konfirmojnё indipendencёn e tyre. Duke njohur validitetin e akordeve multilaterale Shqipёria i ёshtё konfirmuar rregullave tё kurtuazisё ndёrkombёtare. Dhe artikulli vazhdon: duke refuzuar tё ri marij pёr hesap tё saj akordet direkte tё formuara prej Qeverisё sё vjetёr Shqiptare, e cila ёshtё e kotё ta theksojmё, ishte njё qeveri kukull, Shqipёria demokratike e re mbron indipendencёn e saj ekonomike dhe sovranitetin e saj. Shqipёria e Mbretit Zog ishte njё koloni e trusteve Angleze e Amerikane para se tё bёhej e Musolinit...!"

Incidente në ikje

Ikja e Misionit Amerikan nga Shqipëria, shoqërohet me tension. Ja dëshmi të pasqyruara për këtë fakt, në mediat e kohës: "Misioni Amerikan nё Shqipёri, u largua nga Shqipёria sot, mё ora 18.00. Ai u imbarkua nё Durrёs dhe u transportua prej vaporёve shqiptarё nё dy destrojerёt amerikanё qё qёndronin jashtё ujërave territoriale shqiptare. Misioni Amerikan, jashtё çdo rregulli miqёsie, pёr dy herё rrjesht kёrkoi nga ana e Qeverisё sonё qё kryqёzori Huntingon dhe njё destrojer tё vinin nё Portin e Durrёsit pёr tё marrё misionin. Qeveria Shqitare ja refuzoi kёtё kёrkesё, pse populli shqiptarё ushqen miqёsi dhe simpati pёr popullin amerikan. Nga ana tjetёr Qeveria Shqiptare lejon me kёnaqёsi ardhjen e njё vapori tregёtar, ose tё aeroplanёve pёr transportimin e kёtij misioni. Duke kёrkuar tё qёndronin 10 km larg Portit tё Durrёsit ku do tё caktonte vendin e posaçёm njё torpedinier shqiptar, Qeveria Shqiptare, sipas kёrkesёs sё Misionit Amerikan, vuri menjёherё nё dispozicion tё tij dy vaporё tё vegjёl shqiptarё pёr transportimin e kёtij misioni deri nё anijet Amerikane. (Arkiva, "The Times", mё datёn 15 Nёntor 1945).

Luftanijet përcjellin Misionin

Momenti i ikjes së Misionit nëpërmjet detit, sipas arkivave, bëhet sipas kushteve të palës shqiptare, ku dy anijet luftarake amerikane, nuk janë lejuar të afrohen. Situata në dëshmitë e arkivat e kohës: "Anijet luftarake amerikane qёndronin jashtё Durrёsit. Ministri çohet me njё anije tё vogёl. Qeveria Amerikane pёrpara kundёrshtimeve shqiptare ka pranuar qё tё dyja anijet luftarake amerikane tё mos hyjnё brenda limanit tё Durrёsit, pёr tё marrё anёtarёt e Misionit Amerikan. Janё bёrё pёrgatitje pёr tё çuar Ministrin Z.Georges B.Henderson, dhe 10 veta tё tjerё me viza tё fshehta dhe regjistra pasaportash me anё tё njё motoskafi rrugё-tregues deri nё kufirin e tri mijёve, dhe ende po pritet lajmi mbi plotёsimin sot tё kёtij operacioni. Pёrdorimi i anijeve të luftës u shpjegua se ishte bёrё nga mungesa e anijeve tregtare. (Nga "The Times", Nr.50.610, Datё 16 Nёntor 1946). Në raportin e Departamentit Amerikan, për këtë ngjarje, është dhe dëshmia e mëposhtme e konfirmuar nga agjencia "Reuter" (burimi nga Beogradi): "Misioni i Shteteve tё Bashkuara, i cili u tёrhoq nga Departamenti i Ministrisё P.Jashtme, u largua mbrёmё nga Shqipёria. Dy vaporё shqiptarё i morёn anёtarёt e Misionit pёrjashtё ujërave territoriale shqiptare, ky dy destrojerё po prisnin pёr me i marrё".





KORRESPODENCA

Përfaqësuesit amerikan në Shqipëri, J.E.Jacobs me Departamentin e SHBA:

"Xhejkobs i shkruan Sekretarit të Shtetit (në vazhdim me sa kuptohet edhe me anë të mesazheve të mëparshme) se : "….Unë paraqes ndjenjën jo shoqërore në rritje të regjimit këtu, kundrejt SHBA". (Arkiva e Dep.Shtetit SHBA, telegrami 711.75/ 1-2046 të datës 29 janar 1946).

"Për prestigjin tonë ndaj sovjetikëve, në Shqipëri po zhvillohen aktivitete të ndryshme… Legata Sovjetike është e plotë, pothuajse të gjithë pjesëtarët janë këtu së bashku me gratë e tyre, se ata jetojnë në pesë shtëpi… Këta nëpunës, kryesisht ushtarakë, shikohen shpesh në vende publike me zyrtarë shqiptarë… Në qytet ka edhe shumë sovjetikë, që thuhet se janë teknikë (janë disa qindra ). Dhe priten të vinë tjerë...". (Po aty)

"…Brenda vetë qeverisë po del në pah një grup pro-jugosllavëve dhe sovjetikëve… për të orientuar Kushtetutën e re sipas vijës sovjetike. Kjo ka ngjallur një frymë opozite midis radikalëve moderues… Grindja shkaktoi arrestimin e anëtarëve të të ashtuquajturës opozitë, si Kokoshin, Asllanin dhe Larry Post * (alias Llazi Papapostoli)…

"Qysh nga mezi i dhjetorit, kur u mbajt Konferenca e Moskës, këtu është rritur shumë influenca sovjetike… që gjithçka që bën Qeveria Shqiptare, e bën e drejtuar nga një grup komunist, pro-sovjetik, me pëlqimin e autoriteteve sovjetike e ndoshta nën drejtimin e tyre". (Telegramin Nr.711.75/2-546 , më 5 shkurt 1946)

"…Në qoftë se nuk protestojmë fort kundër autoriteteve sovjetike, të cilët vetëm pak javë pas njohjes së një shteti ballkanik, kanë bërë që ideologjia e tyre të penetrojë thellë në radhët e kësaj qeverie, të inauguruar dhe njohur nëpërmjet veglave të tyre, duke zbatuar një program frike dhe reprezaljesh kundër gjithë opozitës..., atëherë ne duhet të mendojmë që autoritetet sovjetike do ndjekin të njëjtën rrugë si ajo e Rumanisë, Bullgarisë e Koresë, menjëherë sa të akordohet njohja... (Telegramin Nr.711.75/2-846 të datës 10 shkurt 1946, Xhejkobs, për Sekretarin e Shtetit).