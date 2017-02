Dosier/ Ferit Rixha: Kontributi i 30 ushtarakëve robër gjermanë në logjistikën e Shkollës “Skënderbej”

Së shpejti në duart e lexuesve libri voluminoz “Skënderbegasit ndër vite...” (Pjesa e dytë) i autorëve Maksi Fejzulla e Kujtim Boriçi.



Dokumente interesante e të panjohura, dëshmi të protogonistëve vendas e të huaj për historinë dhe personalitetet e kësaj shkolle elitare që periodikisht do të publikohen dhe në gazetën “Telegraf”





Kontributi i 30 ushtarakëve robër gjermanë në logjistikën e Shkollës “Skënderbej”

Nga Ferit FIXHA

Është futur në shtyp e pritet të dalë së shpejti libri voluminoz “Skënderbegasit ndër vite....”- Arkiva, histori e personalitete-, pjesa e dytë, i autorëve Maksi Fejzulla e Kujtim Boriçi, një libër që ashtu si pjesa e parë që pati kureshtje e vlerësime maksimale, mendojmë se do të pritet me interes. Falë punës së palodhur të autorëve, dokumenteve që afrohen, dëshmive të shumta të protogonistëve në vite, ky libër është një enciklopedi shumë interesante për këtë shkollë elitare të arsimit në Shqipëri. Në këtë libër, përveçse dokumenteve, portretet dhe aktiviteti personaliteteve skënderbegas që kanë shkëlqyer në fusha të ndryshme (qindra në këtë libër), do të gjenden listat e plota të skënderbegasve që kanë studiuar në këtë institucion në periudhën mars 1945-shtator 1992 (hapja e mbyllja e kësaj shkolle), të pedagogëve, ushtarakëve komandues, punonjësve ndihmës dhe shumë nga ngjarjet brenda kësaj hapësire kohore. “Skënderbegasit ndër vite….”