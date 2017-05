“Betohem se sa të jem gjallë nuk do të rresht së mbrojturi LANÇ dhe trimërinë e vajzave partizane”

Kështu shprehet Mesaret Siri Karagjozi, Ymeraj! Është një e vërtetë absolute e pohuar nga një veterane, invalide e LANÇ që triumfoi mbi vdekjen! Falë kujdesit të jashtëzakonshëm, dashurisë njerëzore e profesionalizmit të doktor Emil Qirkos dhe jo vetëm, sot Mesaret Ymeraj është një grua e moshuar, nënë dhe edukuese shumë e mire për të dy djemtë dhe vajzën e saj, vjehrre e dashur për nuset dhe dhëndrin, gjyshe e stërgjyshe e dhimbsur, e mrekullueshme, veterane e nderuar dhe e respektuar, shoqe shumë e pëlqyer për rrethin e saj shoqëror, gojëmbël dhe me një kujtesë për t’u admiruar. Bashkë me Nare Qesarin, shoqen time dhe vajzën e Mesaretes, shkuam për vizitë në shtëpinë e saj. -Ka ardhur të bisedojë me ty, si veterane, - i tha e bija. Na përshëndeti e na uroi mirëseardhjen dhe menjëherë na tregoi se po përgatitej për festën e Brigadës së 8-të! “Më 25 prill - vazhdoi ajo, - do të mblidhemi. I kam njoftuar të gjithë shokët. Do ta bëjmë të bukur! Unë do të flas, por, si unë ka pasur e ka akoma gjallë shoqe të tjera që kanë qenë partizane e kanë luftuar për çlirimin e vendit. Vetëm në Brigadën e 8- të kemi qenë 70 shoqe. Njëra më trime se tjetra! Ne nuk e pranonim dhe nuk ia lejonim vetes të ishim më pak luftarake se vëllezërit tanë! Ne, vajzat, treguam guxim e trimëri, në luftë njëlloj si shokët tanë, ishim korrekte në marrëdhënie me shokët, i quanim vëllezërit tanë sepse ishim bashkë në rreshtat partizane për çlirimin e vendit të pushtuar nga nazifashistët! Jo vetëm guxuam si edhe baballarët, shokët e vëllezërit tanë të rrëmbenim armët për çlirimin e vendit, por triumfuan jo vetëm ndaj pushtuesit, por edhe ndaj gojëve të këqija, shpifjeve e paragjykimeve për femrën! Kanë kaluar gati 75 vjet dhe akoma vazhdojnë gojët e zeza të shpifin për partizanet e partizanët… Lexova para ca ditësh një shkrim në një gazetë që dikush vazhdonte të derdhte helm për partizanet… Turp! Ndjeva neveri! Gjarpërinjtë akoma vazhdojnë të lëshojnë helm… Askush nuk ka të drejtë të përgojojë partizanet shqiptare, që bënë aq shumë për çlirimin e Shqipërisë.





Me çlirimin e vendit, na u besuan detyra e përgjegjësi të rëndësishme në të gjitha strukturat ekonomike, sociale, kulturore! Ne e justifikuam besimin dhe çdo detyre e përgjegjësi që patëm në periudhën e rindërtimit e ndërtimin e Shqipërisë së re. Ne vazhduam shkollimin e kualifikimin tonë krahas punës e angazhimeve në familje. Themelet e emancipimit dhe edukimit tone ishin hedhur në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtar, në idealet e vlerat më të mira të moralit atdhetar shqiptar! Ne i pasuruam ato vlera gjatë gjithë jetës dhe aktivitetit tone! Krijuam familje të shëndosha! Ja të flas pak për vete… Bashkëshorti im, Babaçja, ishte gjithashtu partizan! Ai u bë shoku më i mire i jetës sime dhe unë shoqja më e mire e jetës së tij. U gëzuam me tre fëmijë të mrekullueshëm, iu përkushtuam rritjes, edukimit, shkollimit të tyre! Misioni ynë prindëror ishte dhe mbetet të bëhen ata njerëz të mire, qytetarë të ndershëm, profesionistë të zotë edhe të nderojnë prindërit, edhe të duan Shqipërinë, të mbahen fort pas rrënjëve e të kryejnë suksesshëm detyrat e tyre në jetë, në të gjitha lidhjet dhe marrëdhëniet, e kohës t’i qëndrojnë në majë”!…Mesaret Ymeraj është një arkiv i gjallë! Mëson nga çdo fjalë, nga kujtimet e jeta e saj. Ajo e sfidon moshën! Këtë vit ajo do të festojë të -90-tat! I urojmë të jetë sa më jetëgjatë! Kur mëson për jetën e saj, për privacionet, për heroizmin të rritet dhjetëfish respekti për të dhe për gjithë vajzat e gratë partizane. Ç’dhimbje e tortura ka hequr kjo nënë sa të duken të pabesueshme. “Isha vetëm 17 vjeç… Luftonim në Lunxheri kundër nazistëve… U plagosa, - kujton…. Befas rashë në tokë. Se është i rëndë plumbi… Ai kërkon vetëm vdekjen, por ja që unë e munda vdekjen… Shokët nuk mundën të më merrnin me vete se ishin ditët e operacionit armik të qershorit dhe luftimet ishin intensive, ndaj më “fshehën” pranë një ferre dhe më maskuan me gjethe që të mos bija në duar e nazistëve! 6 ditë e gjashtë net vetëm, mbuluar në gjak… pa ngrënë e pa pirë… Pas 6 ditë e net kërkimesh më gjetën shokët, por… nuk më afroheshin dot nga era e keqe... se kishte fillua gangrenizimi i plagëve të marra nga plumbat… Nuk mund të më shihnin në fytyrë. Një plumb më kishte marrë në nofull e ma kishte dërrmuar, një tjetër në këmbë... I them atij maskarai që shkruan kundër vajzave partizane: ja kështu “fshiheshin” nëpër ferra vajzat partizane… Ishin të rëndë plumbat që mora, por janë më të rënda se plumbat sot fjalët e atyre që shpifin për partizanet… Nuk mund të jenë shqiptarë ata… Ndaj betohem se sa të jem gjallë do ta mbroj epopenë më të lavdishme të popullit tim, do ta mbroj heroizmin e trimërinë e vajzave partizane…2 vjet kujdesje e përkushtim njerëzor nëpër spitale brenda e jashtë vendit. 9 operacione nga më të vështirët iu bënë Mesaretes për ta shëruar e për t’i korrigjuar deformimet në fytyrë, në nofull. Oh, sa dhimbje ka duruar në emër të jetës… Bëheshin edhe atëherë operacione plastike, natyrisht jo me mjete moderne si sot, por me mjetin më moderne të çdo kohe: dashurinë për jetën e njeriut, me ndjenjën humane për të shpëtuar, një njeri… E qëllimi i atij operacioni ishte jeta… Prandaj e rikthyen në jetë, Mesareten, për të mbetur një simbol, një monument i gjallë i luftëtares trime, i partizanes së lirisë dhe për t’u thënë atyre gojëhelmatisurve: Femrat shqiptare Atdheun dhe lirinë vunë mbi gjithçka, ndërsa ata që u bashkuan me pushtuesit, që qëllonin mbi partizanet, që shpifnin për vajzat shqiptare partizane, nuk u mbetet gjë tjetër veçse vula e turpit dhe tradhtisë… Prandaj Mesaretja meriton të rrojë gjatë, për qenë një emblemë mirësie, bukurie, fisnikërie e trimërie e femrës shqiptare. Mesaretja është tregues i modelit të njeriut që triumfon mbi vdekjen! Ajo shton: se kurdoherë që mrekullitë, edhe në rastin e saj, janë prove e kujdesit dhe vlerësimit të njerëzve të LANÇ nga strukturat e shtetit! Mesaretja u është mirënjohëse të gjithëve për kujdesin e jashtëzakonshëm për të! Edhe pse predha naziste ia prishi nofullën, edhe pse ia prishi bukurinë, ajo sot është përsëri grua e bukur dhe trime! Ajo mund të ishte sot atje në varret e dëshmorëve… Ndaj i kujton me dhimbje shokët që u vranë në luftë, që iu pre jeta në mes e nuk arritën të shihnin Shqipërinë e lire e të ndërtonin jetën e tyre në liri. “Unë shpëtova! U ktheva në jetë, por komandanti im u vra pranë meje e nuk u ringjall si unë! Jeta e tij ishte e shkurtër! Dëshmorët e Atdheut tone nuk arritën të tregojnë historitë e tyre! Nuk mundën të vazhdojnë jetët e prera në mes! Ndaj kemi shumë detyrime për të nderuar veprën e tyre, se ata dhe jeta dhe gjaku i tyre janë në themelet e lirisë, në themelet e Shqipërisë që kemi e në themelet e Shqipërisë që duam! Të gjithë ne bashkëluftëtarët e tyre u jemi mirënjohës, por edhe të gjithë brezat e shqiptarëve duhet t’u jenë mirënjohës”! Mesaret Ymeraj sot bën jetë aktive si veterane e LANÇ, si një misionare e djeshmes, të sotmes dhe të ardhmes! Angazhohet me të gjitha mundësitë fizike dhe ato të shpirtit në çdo rast! Mund ta takosh Mesaretin pothuajse në çdo veprimtari sociale, kulturore, politike dhe për këtë ndjehet krenare! -Si i përballon?-Nuk mund ta ndalosh, po qe se njoftohet apo merr dijeni, ndërhyn e bija! Ishte edhe në festimet për 8 Marsin e sivjetmë me gratë e organizatës së veteranëve të Tiranës! Jeta e saj aktive dhe fëmijët e saj ia mbushin shpirtin me besim e optimizëm, me dëshirën për ta jetuar jetën sa më gjatë! I uroj të ketë e të dëgjojë gjithçka të mire që dëshiron e ia mbush shpirtin! Na mbeti në mendje thënia e saj: Betohem se sa të jem gjallë do ta mbroj epopenë më të lavdishme të popullit tim, do ta mbroj heroizmin e trimërinë e vajzave partizane.





Elidiana Canaj