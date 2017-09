Zyrtarja e BE-së Haradinajt: Plotëso kushtet për vizat, puno me opozitën

Drejtoresha e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, Angelina Eichhorst ka takuar sot Kryeministrin Ramush Haradinaj.





Në faqen e “Facebook”-ut të Zyrës së Bashkimit Europian është publikuar në formë të përgjithësuar përmbajtja e bisedës që kjo zyrtare ka zhvilluar me shefin e Qeverisë së Kosovës.





“Brukseli i kërkon Haradinajt që të implementojë MSA-në, që të plotësojë kushtet për liberalizimin e vizave dhe që të punojë me opozitën”, siç thuhet për të mirën e popullit.





Në këtë postim të shkurtër nuk përmendet në mënyrë eksplicite miratimi i demarkacionit, që është njëri nga kriteret e fundit për heqjen e vizave.





“BE është këtu për ju” citon zyra e BE’së zyrtaren e Brukselit.





Ndryshe, në takimin e parë të Ramush Haradinajt dhe Shefes së zyrës së BE-së është diskutuar edhe rreth prioriteteve që BE ka në raport me Kosovën.