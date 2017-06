Zvicra ndryshon statusin e pranimit të azilantëve, lehtësime të mëdha në bashkimet familjare dhe të punësuarin

Dhoma Nacionale e Parlamentit të Zvicrës është marrë e para nga dy dhomat me çështjen e ndryshimit të statusit të pranimit të përkohshëm të azilkërkuesve (viza F) gjegjësisht ndarjes së këtyre azilkërkuesve në dy kategori.





Ajo, në sesionin e djeshëm, me shumicë votash (113 kundrejt 63) ka miratuar një mocion përmes të cilit i kërkohet qeverisë që të bëjë ndryshimin përkatës të statusit të përmendur, shkruan nzz.ch. Me këtë ndryshim duhet të realizohet një mbrojtje më e mirë dhe më efikase e refugjatëve me qëndrim të përkohshëm. Statusi i ri pritet të përmirësojë edhe pozitën në tregun e punës të kësaj kategorie të refugjatëve.





Pas votimit në Dhomën Nacionale, çështja i kalon Dhomës së Kantoneve (Senatit).





Këshilli Federal kishte pranuar një mocion të Komisionit për Politika Shtetërore (SPK) në kuadër të Dhomës Nacionale të Parlamentit. Ky mocion kërkonte që statusi i sotëm i përkohshëm i azilkërkuesve (Viza F) të diferencohet, gjegjësisht të parashihen kushte të ndryshme për statusin e qëndrimit në Zvicër të personave të kësaj kategorie.





Te një pjesë e azilkërkuesve që bëjnë pjesë në këtë grupim që në fillim shihet se do të mbeten të qëndrojnë një kohë të gjatë në Zvicër. Këta azilkërkues, sipas propozimit të SPK do të pranoheshin me statusin e ri që do të quhej “të mbrojtur”. Nga ana tjetër, ata të cilët kanë vetëm nevojë të përkohshme për mbrojtje, do të identifikohen me statusin “me nevojë të përkohshme për mbrojtje”. Kjo varet nga situata në vendet prej nga vijnë këta persona.





Në rast se të dy dhomat e Parlamentit do ta votojnë këtë propozim, Këshilli Federal do ta përpunojë një propozim ligji për këtë problematikë.