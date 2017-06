Zaev: Për emrin e Maqedonisë do të vendos populli në referendum

Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev pas daljes nga Zyra e Prokurorisë Speciale Publike, ku ai ishte i thirrur si dëshmitar dhe i dëmtuar për rastin “Target” për përgjimin e paligjshëm të mbi 5000 qytetarëve, tha se Ministri i Jashtëm Nikola Dimitrov sot ka shkuar në Athinë, por nuk do të diskutojë për emrin, transmeton TetovaSot.





“Qëllimi i vizitës është që të krijojë marrëdhënie më të mira midis fqinjëve, dhe të krijojë teren për takime më të shpeshta të nivelit të lartë”, tha Zaev.