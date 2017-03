Zaev tallet me Ali Ahmetin

Zaevi mashtrues, para Ali Ahmetit u gjunjëzua për gjuhën shqipe, sot ndryshoi mendjen.





Lideri i LSDM-së Zoran zaev para disa ditëve në selinë e BDI-së u gjunjëzua para Ali Ahmetit dhe pranoi gjithçka sa i përket gjuhës shqipe. Ai pranoi që edhe në bankënota të jetë dygjuhësia, ndërsa sot në konferencë për shtyp bëri të qartë se në Maqedoni nuk do të ketë gjuhë të dytë zyrtare dhe as që në banknotat nuk do të jenë edhe në gjuhën shqipe, e as që uniformat do të jenë në dygjuhësi.