Zaev flet për herë të parë në emër të partive shqiptare, kërkon mandatin për formimin e qeverisë

Kreu i LSDM-së, Zoran Zaev menjëherë pas takimit me ambasadorin e SHBA në Maqedoni, Pierce në emër të liderëve të shumicës parlamentare, shprehu optimizëm se Presidenti Gjorge Ivanov së shpejti do t’i dorëzojë mandatin për formim të qeverisë.





Ai tha se sot për herë të parë flet në emër të tre partive shqiptare, BDI, Aleancës së Shqiptarëve dhe BESËS.