Zaev: Deri të mërkurën, Maqedonia me qeveri të re

Kryetari i LSDM Zoran Zaev pritet që këto dy ditë të dorëzojë në Kuvend propozimin për programin qeveritar dhe përbërjen e re të kabinetit të ekzekutivit. Një fakt të tillë, Zaev e konfirmoi nga Brukseli, duke shtuar se mundësitë që Maqedonia deri të mërkurën të ketë qeveri të re, janë të mëdha.





“Jemi pranë marrëveshjes me BDI dhe me koalicionin për shqiptarët, por ende s’kemi marrëveshje me lëvizjen “Besa”, është shprehur Zaev. Ai ka paralajmëruar se pasditen e sotme do të vazhdojë bisedimet intensive me të gjitha partitë politike.