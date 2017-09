Vuçiç: Maqedonia na premtoi se nuk do të votojë pro anëtarësimit të Kosovës në UNESCO

“Qeveria e Maqedonisë na premtoi se nuk do të votojë për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO, por prapëseprapë do të presim”, u shpreh presidenti serb, Aleksandar Vuçiç në një intervistë për RTS, në pyetjen e gazetares në lidhje me krizën në marrëdhëniet ndërmjet Maqedonisë dhe Serbisë.





“Nuk do të jetë risi nëse Maqedonia dhe Mali i Zi japin votë pozitive për hyrjen e Kosovës në UNESCo, ata votuan edhe për pavarësinë e Kosovës”, tha Vuçiç, duke shtuar se kjo çështje do të ketë ndikim të fuqishëm në marrëdhëniet e Serbisë me këto shtete fqinje.