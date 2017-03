Vuçiç: Kosova, pjesë e fushatës për presidencën serbe

Kryeministri serb, njëkohësisht kandidat për President i këtij shteti, Aleksandar Vuçiç e mbuloi me mister përmbajtjen e bisedimeve që do të zhvillojë me përfaqësuesen e lartë të BE-së, Federika Mogerini.





“Nuk e di cilat janë saktësisht temat e takimit”, ka thënë Vuçiç për radion B92, ndërsa la gjithashtu të kuptohet se nuk e ka të qartë as vetë nëse me kryediplomaten europiane do të diskutohet edhe rasti i Ramush Haradinajt, vendimi i ekstradimit të të cilit u shty nga Gjykata e Kolmarit për në datën 6 prill.





Por, Vuçiç përsëriti se ka informacione për sulme ndaj serbëve që jetojnë në Kosovë, duke shfrytëzuar çështjen e Haradinajt. “Ata që mendojnë se rastin e Haradinajt mund të shfrytëzojnë për të goditur serbët, sepse kam ca të dhëna që diçka po përgatitet. Të mos e çojnë nëpër mend një gjë të tillë”, citohet të ketë thënë Vuçiç.