Vlerësim dhe nderime në funeralin e Helmut Kohlit

Udhëheqës aktualë e të mëparshëm botërorë i dhanë diten e djeshme lamtumirën e fundit kolosit të politikës gjermane, Helmut Kohl, arkitekti i bashkimit të Gjermanisë në vitet 1990.





Helmut Kohli u nda nga jeta më 16 qershor në moshën 87 vjeçare. Gjatë karrierës së tij të gjatë politike ai ka qenë kanceral i Gjermanisë dhe një ndër zërat më të fortë për një Evropë të bashkuar, duke ndihmuar vende dikur rivale të gjenin gjuhën e përbashkët drejt integrimit më të thellë të kontinentit.





Helmut Kohl u nderua zyrtarisht nga Bashkimi Evropian në një ceremoni funebre në Strasburg të Francës. Mbi 800 personalitete morën pjesë në ceremoni dhe më pas arkivoli me trupin e politikanit, i mbështjellë me flamurin e Bashkimit Evropian, u dërgua në qytetin Spayer në Gjermani për një meshë përkujtimore dhe përcjelljen e fundit me nderime ushtarake. Ai do të varroset në një ceremoni familjare në varrezat e qytetit.