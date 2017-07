Vjedhja spektakolare e 42-vjeçares, merr me qera Lamborghinin 250 mijë paund dhe zhduket

Një grua irlandeze rreth 40 vjeçe mori me qera një makinë sportive Lamborghini, e cila kushton 250 mijë paund dhe është zhdukur në mënyrë të mistershme.





Ajo e mori makinën me një kartë identiteti e cila dyshohet se ishte e falsifikuar.Gruaja i kishte thënë përfaqësuesit të kompanisë tha se do të shkonte me makinë në Strasburg për një takim, por makina është gjurmuar duke udhëtuar nga Zvicra në Londër.





Por nga gjurmimi i GPS makina u pa në një park në Tottenham dhe më pas u zhduk, lajmëroi kompania