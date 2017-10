VIDEO/ Dubai do të ketë ndërtesë që rrotullohet

Dubai është një ndër qytetet më të zhvilluara në botë. Po ashtu është një nga qytetet më luksoze.





Ndërtesat në këtë qytet janë ndër më të lartat. Burj Khalifa është ndërtesa më e lartë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ajo është e gjatë 828m dhe ka 163 kate.





Por, arkitektët atje po planifikojnë të ndërtojnë një ndërtesë të lartë që rrotullohet.





Ndërtesa do të quhet “ The dynamic tower” dhe do të ndërrojë formë meqë çdo apartment në të rrotullohet 360 shkallë.





