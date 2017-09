Vendoset kur do të mbahet samiti i krerëve të Ballkanit

Tashmë është zyrtare! Liderët e Bashkimit Evropian do të mblidhen në Sofje me 4 maj 2018 për samitin me krerët e gjashtë vendeve ballkanike. Mbajtja e samitit ballkanik me BE – në u konfirmua të premten në takimin mes kryeministrit Borisov dhe presidentit të këshillit evropian, Donald Tusk. Kryeministri bullgar tha në takim se pret prespektivë të qartë dhe jo premtime boshe nga krerët e BE-së për integrimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor, njofton klanplus.