Ushtria amerikane do të përdorë këtë dron për të shkatërruar kundërshtarët

I ashtuquajturi ‘Gremlins’, programi i dronëve i krijuar nga qeveria amerikane do të hyjë në fazën e dytë të zhvillimit, gati një vit pasi projekti fillestar për të rritur aftësinë ushtarake dhe për të sjellë kaos tek kundërshtarët.





Koncepti i Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) parashikon goditje pa pilot, duke përmirësuar dronët dhe duke nisur “transportuesit e avionëve në qiell” drejt objektivit të armikut.





Nisma u prezantua fillimisht në mars të vitit 2016 nga disa kompani të fuqishme amerikane. Pas studimeve të fizibilitetit, DARPA thotë se do të vazhdojë me idenë e plotë në të ardhmen. Demonstrimi i fazës së dytë të fluturimit do të mund të bëhet në vitin 2019.