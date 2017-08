Uragani, Trump e Melania në Texas, zonja e parë në fillim zgjedh takat më pas pendohet

Ashtu siç kishte premtuar presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i shoqëruar nga bashkëshortja Melania, ka fluturuar drejt Texasit për të treguar që është pranë banorëve të goditur gjatë uraganit Harvey.





Trump në aeroport shfaqet me një xhup të errët, pantallona të çelura dhe çizme, në vend të veshjeve të tij tradicionale me kostum dhe kollare. Ndërsa Melania pavarësisht xhupit ushtarak dhe pantallonave të zeza, nuk arrin të heq dorë nga takat e larta.





Por pasi Melania zbret nga Air Force One, në Texas, në Corpus Christi, shfaqet me një tjetër veshje, këmishë të bardhë, kapele, dhe me atlete të bardha, duke hequr takat e larta.