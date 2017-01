Trump zgjedh ish-kryebashkiakun e New York-ut në krye të sigurisë kibernetike







Donald Trump emëroi sot, Rudy Giuliani, ish-kryetari i bashkisë së Nju Jorkut dhe një nga mbështetësit e tij më të fuqishëm, si këshilltar për dosien e nxehtë të sigurisë kibernetike, ndërkohë që skandali i piraterisë informatike të fushatës elektorale nga Moska vazhdon ta godasë.



Donald Trump ka theksuar se do të konsultohet me kompanitë e mëdha informatike amerikane dhe do të publikojë brenda 90 ditëve mbi mënyrat për t’u mbrojtur përballë këtij kërcënimi.