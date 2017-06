Trump pranon ftesën e Macron për Ditën e Bastijës

Presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar ftesën për të ndjekur përvjetorin e Ditës së Bastijës në Francë.





Trump do t’i bashkohet kështu paradës së 14 korrikut në Paris, që shënon 100-vjetorin e hyrjes së Shteteve të Bashkuara në konfliktin e Luftës së Parë Botërore.





Pranimi i ftesës tregon se marrëdhënia e Trump me homologun Emmanuel Macron ka pasur një fillim të lëkundur.





Muajin e kaluar Macron kritikoi vendimin e Trump për t’u tërhequr nga marrëveshja e klimës dhe tha se shtrëngimi i duarve mes tyre në Bruksel nuk ishte “i pafajshëm”.





Ka qenë zyra e presidentit Macron që ka konfirmuar në një deklaratë pranimin e ftesës nga Trump, ndërsa në Uashington Shtëpia e Bardhë ka bërë me dije se kreu i shtetit mezi pret “të riafirmojë lidhjet e forta miqësore të Amerikës me Francën.