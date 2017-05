Trump kritika Gjermanisë lidhur me tregtinë dhe NATO-n

Presidenti amerikan, Donald Trump, është ankuar në rrjetin Twitter për shkak të deficitit tregtar me Gjermaninë, që është sulmi më i ri i tij, në valën e kritikave që filluan derisa ishte në turne në Evropë dhe Lindje të Mesme.





“Ne kemi deficit masiv tregtar me Gjermaninë, plus ata paguajnë shumë më pak se sa duhet për NATO-n dhe ushtrinë”, ka shkruar zoti Trump sot në rrjetin Twitter, dhe ka shtuar se “shumë keq për SHBA. Kjo do të ndryshoj”.





Nga ana tjetër kancelarja gjermane, Angela Merkel, sot në Berlin tha se marrëdhëniet e Gjermanisë me Shtetet e Bashkuara janë të “rëndësisë së jashtëzakonshme”, por Berlini duhet të angazhohet me vendet e tjera të rëndësishme për të ecur përpara.