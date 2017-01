Treni nga Beogradi niset për në Mitrovicë, Kosova e sheh si provokim

Në ceremoninë e nisjen e trenit të parë, ka qenë i pranishëm edhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriç, ndërsa udhëtimin me këtë tren e ka vazhduar zëvendësi i tij, Dushan Kozarev, dhe drejtori i hekurudhave të Serbisë, Mirosllav Stojçiç.

Autoritetet në Prishtinë kanë reaguar menjëherë duke e konsideruar këtë linjë hekurudhore ilegale dhe si një provokim të radhës për destabilizimin e situatës në Kosovë.

Ministrja për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë se kjo është një ndërhyrje agresive në sovranitetin shtetëror të Kosovës dhe një dëshmi tjetër se Serbia po kërkon të destabilizojë Kosovën.

Ajo i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që ta ndal trenin ilegal të Serbisë në shtetin e Kosovës.

“Serbia po vazhdon me provokime të rënda ndaj Kosovës në kundërshtim me frymën e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve fqinjësore mes dy shteteve”, tha Edita Tahiri duke shtuar se Serbia po bëhet rrezik për paqen dhe stabilitetin në rajon.



