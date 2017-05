Toyota projekt 354.000 dollarë për prodhimin e makinës fluturuese

Toyota japoneze do të mbështesë një grup inxhinierësh për projektin e një makine fluturuese. Ajo do të financojë me 354.000 dollarë grupin Cartivator që operon jashtë qytetit të Toyota në Japoninë Qendrore.





Makina e quajtur Skydrive përdor teknologjinë e një droni, ka 3 rrota dhe 4 helika, raporton Nikkei Asian Review.