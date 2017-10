Toyota dhe Mazda bashkojnë forcat për automjetet elektrike

Dy prodhues japonezë në erën e re të automjeteve elektrikë planifikojnë të hyjnë me forca të përbashkëta.Toyota dhe Mazda do të ndihmohen edhe nga partneri i tretë, prodhuesi i komponentëve të automobilave, Denso, njoftoi Mazda.





Roli i kompanisë Denso në këtë bashkëpunim do të jetë ndarja e njohurive nga fusha e elektronikës.





Si rezultat i bashkëpunimit, tre partnerët planifikojnë zhvillimin dhe krijimin e llojeve të ndryshme të veturave elektrike, përfshirë edhe automobilat për udhëtarë, modelet SUV dhe automjetet e lehta komerciale dhe kamionë.