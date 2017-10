Tony Podesta largohet nga gjiganti lobues pas hetimit të nisur nga Mueller

Podesta njoftoi vendimin e tij gjatë një takimi të gjerë të firmës të hënën në mëngjes dhe po njofton klientët për largimin e tij të afërt.

Lobuesi i pushtetit demokrat Tony Podesta, themeluesi i Grupit ‘Podesta’, po largohet nga firma që mban emrin e tij, pasi u vu nën hetim nga avokati special Robert Mueller.

Podesta po dorëzon kontrollin e plotë operacional dhe financiar për CEO-n e kompanisë Kimberley Fritts, sipas burimeve të shumta me njohuri të takimit. Fritts dhe një grup i lartë i ekipit ‘Podesta’ do të nisin një firmë të re në një ose dy ditët e ardhshme. Burimet thanë se tranzicioni ka qenë në punë gjatë disa muajve të fundit.

"[Tony] ishte shumë zemërgjerë dhe tha:" Ky është një grup që mahnitë njerëzish ", bëri të ditur një burim për përgjigjen e Podestës. Podesta gjithashtu i tha stafit se "nuk ka ndërmend të shkojë në heshtje ose të mësojë si të luajë golf". Ai tha se "duhet ta luftojë këtë si një individ, por nuk dëshiron që firma ta luftojë atë".

Fritts gjithashtu duke iu drejtuar mbledhjes, duke i treguar stafit se ajo është "e kënaqur me këtë mundësi" dhe se, "Kjo nuk është për mua, kjo është për ju". Anëtarë të tjerë të lartë senior folën me entuziazëm për të ardhmen e firmës. Takimi përfundoi me një ovacion entuziast për Podestën.





Grupi ‘Podesta’ nuk iu përgjigj kërkesës për komente mbi këtë cështje.

Vendimi i Podestës për t'u larguar nga firma erdhi në të njëjtën ditë kur ish-ndihmësit e fushatës së Donald Trump, Paul Manafort dhe Rick Gates u paditën mbi akuza të shumta, duke përfshirë pastrimin e parave, që vepronin si agjentë federalë të qeverisë ukrainase, duke dështuar të zbulonin llogaritë bankare jashtë shtetit dhe të bënin false deklarata për autoritetet federale. Këshilltari i politikës së jashtme të fushatës Trump George Papadopoulos u deklarua fajtor më parë këtë muaj për gënjeshtra në FBI mbi kontaktet e tij me zyrtarët rusë, sipas të dhënave të gjykatës.





Hetimet për Podestën dhe firmën e tij erdhën pas shqyrtimit të hetuesve për financat e Manafort. Manafort organizoi një fushatë PR në emër të një organizate jofitimprurëse të quajtur Qendra Evropiane për një Ukrainë Moderne. Podesta Group ishte një nga disa firmat që u paguan për të punuar në fushatën PR për të promovuar Ukrainën në SHBA.

Podesta Group parashtroi dokumenta në Departamentin e Drejtësisë në prill duke deklaruar se kishte punuar për Qendrën Evropiane për një Ukrainë Moderne, që gjithashtu përfitonte të njëjtën parti politike të Ukrainës që dikur e këshilloi Manafort. Grupi Podesta tha në atë kohë që besonte se klienti i saj ishte një Institut Evropian “Think Tank” pa lidhje me parti politike.





Podesta ka qenë prej kohësh një shifër dhe figurë thelbësore në K Street, duke rritur biznesin e tij nga një firmë Boutique në një lobim masiv dhe operacionues të marrëdhënieve me publikun. Ai është i mirënjohur për veshjen e tij të bardhë, për koleksionimin e veprave të artit, donacionet e fushatës bujare në të gjitha nivelet e politikës demokratike dhe natyrisht për vëllain e tij John Podesta, kryetarin e fushatës së Hillary Clinton.





Grupi Podesta ka hasur probleme pas hapjes së hetimit të Muellerit. Më shumë se një duzinë klientësh të saj lobues kanë ndërprerë lidhjet me firmën këtë vit, sipas lobingjeve. Të ardhurat kanë rënë gjithashtu: Firma solli rreth 4.8 milionë dollarë në tremujorin e tretë të vitit 2017, nga 5.2 milionë dollarë në tremujorin e dytë të 2017 dhe nga 6.1 milionë dollarë në tremujorin e tretë të vitit 2016.

