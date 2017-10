Thirrja e Lunacek: Ratifikoni marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi

Deputetja e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek u bëri thirrje qeverisë në Kosovë që të miratohet në Kuvend Marrëveshja për Demarkacionin me Malin e Zi, si kusht i vënë nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave.





Ajo theksoi që kjo çështje të përfundojë pasi sipas saj çdo qytetar ka të drejtë të lëviz lirshëm. Ajo tha se ‘topin’ për liberalizmin e vizave për qytetarët e Kosovës e kanë deputetët e Kuvendit.





“Doja t’ju bëja thirrje secilit në Kuvendin e Kosovës që ta ratifikojnë demarkimin me Malin e Zi”, ka thënë ajo. Ajo po ashtu tha se nuk duhet humbur kohë në këtë drejtim pasi gjërat në Bashkimin Evropian mund të ndryshojnë.