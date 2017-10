Themeluesi i Google bëhet 3.5 miliardë dollarë më i pasur, në një ditë…

Google, kompania që Sergey Brin dhe Larry Page krijuan rreth dy dekada më parë, vazhdon të ndihmojë në pasurimin e tyre.





Të premten, aksionet e klasës A të “Alphabet”, kompania mëmë e Google, u rritën në një çmim të lartë rekord prej 1,061 $ për aksion, një ditë pasi kompania nxorri ​​rezultatet e tremujorit të tretë. Raporti tregoi rritje vjetore mbi të ardhurat prej 24% dhe të ardhura shumë më të mëdha se parashikohej. Investitorët u përgjigjën me entuziasëm të parashikueshëm; aksionet përfunduan tregtimin normal të premten në 1,034 $ për aksion, çmimi më i lartë i mbylljes së bursës, që Alphabet ka patur ndonjëherë.