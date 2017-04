Tensioni në kulm/ Deputeti i Lëvizjes BESA këndon himnin shqiptar në Parlamet

Pasi që VMRO-DPMNE këndoi himnin maqedonas, deputeti i Lëvizjes BESA, Zekirija Ibrahimi doli në foltore dhe këndoi himnin kombëtar.





Ibrahimi tha se i vjen keq që u keqpërdor Rregullorja dhe u lejua që të këndohet himni në Kuvendin e Maqedonisë.





“Unë e respektoj himnin, por shqiptarët kanë himnin e tyre. Pasi lejuat që të këndohet një pjesë e himnit në gjuhën maqedonase do të këndoj edhe unë himnin e shqiptarëve