“Të thuash që Turqia është dorëzuar do të thotë mbështetje për terroristët”

Të thuash se Turqia është dorëzuar përballë terrorizmit, do të thotë që të ndodhesh në të njëjtën anë me terroristët dhe organizatat terroriste, pasi i gjithë qëllimi i organizatave terroriste është që të mundësojë që dikush ta shprehë këtë, deklaroi presidenti i Turqisë, Recep Tayip Erdogan.

“Turqia ndodhet sot në një luftë për pavarësi. Nëse e fitojmë këtë luftë do të arrijmë objektivat tona për vitin 2023 dhe do të formësojmë vizionet tona për vitet 2053 dhe 2071… Të gjithë qytetarët tanë duhet të kenë një qasje me përgjegjësi ndaj kësaj çështjeje ku edhe fjalën, mënyrën dhe sjelljen duhet ta përcaktojë sipas kësaj”, theksoi Erdogan në një takim me krerë lokalë të vendit.