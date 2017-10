Tani mund të dërgoni para nëpërmjet Facebook Messenger

PayPal ka njoftuar se ata kanë zgjeruar bashkëpunimin e tyre me Facebook, duke shtuar shërbimin e tyre për pagesat P2P në aplikacionin e Messenger të gjigantit social. Për të hyrë në veçorinë – si bisedat një-në-një dhe bisedat e grupit – klikoni lehtë mbi ikonën plus blu, pastaj zgjidhni butonin me ngjyrë të gjelbër Pagesat dhe pastaj zgjidhni PayPal për të dërguar paratë. Funksioni aktualisht është duke u hapur vetëm në SHBA dhe i kufizuar në iOS, me mbështetjen e Android që vjen së shpejti. Ndërkohë, PayPal gjithashtu prezantoi një shërbim për Messenger, duke ju lejuar të merrni mbështetje të pagesave dhe llogarisë drejtpërdrejt në aplikacionin e mesazheve. Për të marrë atë ju duhet të kërkoni për PayPal në fushën e kërkimit dhe shkruani një mesazh dhe bot do t’ju ndihmojë me kërkesën tuaj.