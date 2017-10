Sulmi me armë në Las Vegas/ Shkon në 50 numri i viktimave, mbi 200 të plagosur

Rritet bilanci i viktimave si pasojë e sulmit me armë në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara. Policia në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara tha se numri i viktimave ka arritur në 50, ndërsa të plagosurit në 200.





Personi i armatosur ka hapur zjarr nga kati i 32-të i Hotelit Mandalay Bay, drejt një festivali të muzikës që po mbahej pranë.





Policia tha se i dyshuari, i identifikuar si banor vendas, është qëlluar dhe vrarë nga oficerët dhe se një tjetër është vendosur në kërkim. Videot e postuara në mediat sociale tregojnë turma njerëzish duke ikur nga vendi i ngjarjes, derisa dëgjohet zhurma e armës automatike.