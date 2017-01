Miliarderi George Soros ka lidhje me më shumë se 50 “partnerë” organizues në Marshimin e Grave në Washington

Cila është lidhja e një prej prej donatorëve më të mëdhenj të Hillary Clinton dhe Marshimit të Grave? Rezulton se, është mjaft me rëndësi.

Soros ka financuar, ose ka marrëdhënie të ngushta me, së paku 56 "partnerë", duke përfshirë edhe "partnerët kyç" Shtatëzania e Planifikuar, e cila kundërshton Trump në politikat e anti- abortit, dhe Këshilli Kombëtar i Burimeve të Mbrojtjes, i cili kundërshton politikat mjedisore Trump. Lidhjet e tjera Soros me organizatat e grave përfshijnë lëvizjen partizane MoveOn.org (e cila ishte tërësisht pro-Clinton), Rrjetit Kombëtar të Veprimit (i cili ka një ish-drejtor ekzekutiv lavdëruar nga Obama me këshilltar të lartë Valerie Jarrett si "një lider i së nesërmes" dhe "kre i logjistikës"). Përfituesit e granteve të tjera Soros të cilët janë "partnerë" janë American Civil Liberties Union, Qendra për të Drejtat Kushtetuese, Amnesty International dhe Human Rights Watch.