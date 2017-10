Shqiptari përplas makinat e policisë në kufi me Greqinë, ja cfarë iu gjet në mjetin e tij

Një automjet që vinte nga Shqipëria ka përplasur dy makina të policisë greke dhe ka tentuar të largohet por është ndaluar pak metra më tutje.





Shtetasi shqiptar i moshës 33 vjeç identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur u kap me 5 klandestinë në makinë të cilët ishin futur në Greqi ilegalisht.





Njoftimi paraprak: