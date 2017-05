Shqiptari kapet me 3 mln euro kokainë në Milano

Policia italiane e antidrogës ka arrestuar në autostradën Milano Est një shtetas shqiptar 31 vjeç me akuzën e trafikut të drogës.





Ai ëshë ndaluar në një postobllok rrugor e në makinë e tij me targë gjermane, janë gjetur fshehur 26 pako kokainë me peshë 32 kg e me vlerë përfitimi në treg rreth 3 milionë euro.





Bashkë me të udhëtonte dhe një shtetase rumune 30 vjec dhe ndaj së cilës është ekzekutuar urdhëri i arrestimit.