Shkencëtarët zbulojnë tipin e ri të diabetit

Shumica e njerëzve kanë dëgjuar për diabetin e tipit 1 dhe 2, por shkencëtarët kanë zbuluar edhe tipin e ri të kësaj sëmundjeje.





Bëhet fjalë për diabetin e tipit 3c, i cili shkaktohet nga dëmtimi si pasojë e inflamacionit, tumorit ose operacionit të pankreasit.





Dëmtimi i këtij organi jo vetëm që ndikon në aftësinë e prodhimit të insulinës, por edhe të proteinave, të cilat janë të nevojshme për tretjen e ushqimit, si dhe hormoneve të tjera.





Studimi më i ri tregon se shumë raste të diabetit 3c janë diagnostifikuar si tipi 2.





Vetëm 3% në bazë të mostrës së marrë, e cila ka përfshirë mbi dy milion njerëz, kanë pasur diagnozë të qartë të diabetit të tipit 3c.





Diabeti i tipit 2 krijohet për shkak të pamundësisë së pankreasit që të përcjellë nevojat e trupit për insulinë. Shpesh lidhet me mbipeshën dhe mënyrën jo të shëndetshme të jetës.